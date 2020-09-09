«Epic Games изображает себя корпоративным Робин Гудом, но на самом деле это многомиллиардный бизнес». Apple подала иск к разработчикам Fortnite

Корпорация Apple подала встречный судебный иск к компании Epic Games — разработчику популярной онлайн-игры Fortnite, которая в августе была удалена из App Store. Об этом сообщает CNN со ссылкой на текст судебного иска.

Apple обвиняет Epic Games в нарушении контракта на пользование App Store и требует возмещения финансового ущерба. О какой сумме идет речь, не уточняется.

«Иск Epic Games — это не что иное, как спор по поводу денег. Хотя Epic изображает себя современным корпоративным Робин Гудом, на самом деле это просто многомиллиардный бизнес, который не хочет платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store», — говорится в иске Apple.

В иске отмечается, что благодаря инструментам продвижения Apple Fortnite, которая появилась в App Store в 2018 году, за два года принесла своим создателям более 500 миллионов долларов дохода.

В августе Epic Games разрешила покупать игровую валюту в Fortnite в обход комиссий Apple и Google. Это противоречит правилам App Store и Google Play, и игру удалили из обоих магазинов приложений.

В ответ Epic Games подала иски к App Store и Google Play и обвинила компании в слишком высоких комиссиях для разработчиков. Одновременно Epic Games запустила рекламу, где Apple предстает в роли .

После удаления Fortnite из App Store число ежедневных активных iOS-пользователей игры сократилось на 60%. Позднее Apple также заблокировала учетную запись Epic Games в App Store.