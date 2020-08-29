Корпорация Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из своего магазина приложений App Store после того, как компания подала в суд на Apple, сообщает The Verge.

В Apple заявили, что разочарованы тем, что учетную запись Epic Games пришлось удалить. «Мы много лет работали с Epic Games над запусками их игр. Суд рекомендовал Epic соблюдать принципы App Store, пока рассматривается их дело, принципы, которым они следовали на протяжении последнего десятилетия, пока не создали эту ситуацию. Epic Games отказалась. Вместо этого они неоднократно отправили обновления Fortnite, нарушающие правила App Store», — сказано в заявлении в Apple.

В Apple сообщили, что Epic Games не сможет отправлять приложения или обновления в App Store, но пользователи, загрузившие игры компании ранее, смогут продолжать в них играть на своих устройствах.

Основатель Epic Games Тим Суини назвал заявление Apple неискренним. Суини отметил, что компания не «спамила» App Store, а отправила три обновления Fortnite: два из них исправляли ошибки, третье представляло дополнение к игре.

В первой половине августа Apple удалила игру Fortnite из AppStore после того, как Epic Games разрешил покупать игровую валюту в обход комиссий Apple. Разработчик отмечал, что Apple забирает 30% от всех покупок, которые пользователи делают в приложении Fortnite. После удаления игры Epic Games подала в суд на Apple.

В последние несколько месяцев между Apple и разработчиками приложений возникают разногласия из-за комиссии в 30% со всех покупок, которые пользователи iPhone и iPad совершают в приложениях. В частности, против комиссии выступали создатели сервиса для управления проектами Basecamp и основатель Telegram Павел Дуров.