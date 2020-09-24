Spotify, Tinder и Epic Games объединились для борьбы с комиссионными отчислениями App Store

Несколько крупных разработчиков приложений объединились в организацию для совместной борьбы с политикой Apple, берущей 30% комиссии за размещение в своем магазине приложений.

В объединение, которое получило название «Коалиция за справедливость приложений», вошли разработчик игры Fortnite Epic Games, стриминговые сервисы Spotify и Deezer, владелец дейтингового приложения Tinder Match Group, почтовый сервис ProtonMail.

Коалиция сформулировала три основных претензии к Apple: слишком высокая комиссия App Store в 30%, запрет на распространение приложений в обход App Store и нерыночное продвижение собственных сервисов Apple.

В последние месяцы все больше крупных разработчиков публично высказываются против монопольного положения Apple. Жалобы в контролирующие органы Евросоюза и США направляли, в частности, Telegram и Spotify.

В августе Apple удалила из App Store игру Fortnite, после того как Epic Games разрешила покупать игровую валюту в обход комиссий Apple. После этого Epic Games и Apple подали встречные иски друг против друга.