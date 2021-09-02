Apple позволит приложениям с книгами, музыкой и видео не платить 30-процентную комиссию

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Компания Apple объявила, что в начале 2022 года изменит политику своего магазина приложений App Store и позволит определенным приложениям, таким как Netflix и Spotify, не платить комиссию 30% с платежей пользователей.

Нововведение затронет так называемые приложения для чтения, которые позволяют читать, слушать и смотреть приобретенный контент, подписываться на электронные версии журналов, газет и книг, а также на видео и музыку.

Apple позволит разработчикам добавить в приложения ссылки на свои сайты, где пользователи смогут управлять аккаунтом и осуществлять платежи. Сейчас такие приложения должны использовать систему покупок App Store, благодаря которой Apple получает с разработчиков комиссию 30% с загрузок и подписок внутри приложений.

Apple приняла такое решение, чтобы урегулировать давний спор с Комиссией по справедливой торговле Японии. Компания заключила соответствующее соглашение с японским регулятором, но решила распространить нововведение на глобальный уровень.

Изменение политики App Store не распространяется на игры — самый прибыльный класс мобильных приложений.

Разработчики приложений ранее критиковали Apple из-за комиссии в 30% со всех покупок, которые пользователи iPhone и iPad совершают в приложениях. Против комиссии, в частности, выступали компания Epic Games, разработавшая игры Fortnite и Infinity Blade, основатель Telegram Павел Дуров и создатели сервиса для управления проектами Basecamp.

В сентябре 2020 года несколько крупных разработчиков приложений — Epic Games, Spotify, Deezer, Tinder, ProtonMail — объединились в «Коалицию за справедливость приложений», чтобы бороться с комиссионной политикой Apple.

1 января 2021 года Apple снизила комиссию App Store с 30% до 15% для разработчиков, которые за год заработали в магазине приложений меньше миллиона долларов.

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