Более 30 американских штатов подали иск к Google из-за комиссии 30%, которую берут с разработчиков в магазине приложений для Android

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Прокуроры 36 штатов США и подали иск к компании Google из-за нарушения антимонопольных законов в работе магазина приложений Google Play.

Как сообщает Politico, авторы иска, поданного в федеральный суд Калифорнии, оспаривают контроль Google над магазином приложений, а также 30-процентную комиссию, которую компания берет с продаж электронных товаров и услуг внутри Google Play.

В Google назвали поданный иск «безосновательным». В компании считают, что изменения, предложенные истцами, повысят расходы небольших разработчиков, ограничат конкуренцию и «сделают приложения во всей экосистеме Android менее безопасными для потребителей». В Google считают, что иск призван помочь «горстке крупных разработчиков приложений, которые хотят получить преимущества Google Play, не платя за них».

Ранее американские власти подали к Google еще три иска из-за доминирования на рынке поиска и рекламы.

Компания Google ранее обязала разработчиков приложений, представленных в Google Play, к 30 сентября 2021 года перейти на платежную систему компании, которая предусматривает отчисление комиссии в 30% со всех полученных платежей. В сентябре 2020 года в Google говорили, что через эту платежную систему работают уже 97% всех приложений.

Последний год разработчики крупных мобильных приложений выступают против комиссионной политики Apple и Google. Так, Telegram и Spotify подали в антимонопольные органы Евросоюза и США жалобы против Apple, которая берет комиссию 30% в магазине приложений App Store.

В сентябре 2020 года несколько крупных разработчиков приложений — Epic Games, Spotify, Deezer, Tinder, ProtonMail — объединились в «Коалицию за справедливость приложений», чтобы бороться с комиссионной политикой Apple.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег