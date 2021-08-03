Минюст подал в суд на адвокатскую палату Петербурга, которая отказалась лишать статуса адвоката Ивана Павлова

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Управление министерства юстиции по Петербургу подало иск с требованием отменить решение городской адвокатской палаты, отказавшейся привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова. Об этом ТАСС сообщил защитник Павлова Александр Мелешко.

По его словам, иск касается решения адвокатской палаты, которым было отказано в удовлетворении представления Минюста о прекращении адвокатского статуса Павлова из-за того, что он не стал давать подписку о неразглашении по делу журналиста .

Заседание по иску Минюста к адвокатской палате назначено на 24 августа.

Павлов и другие адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных его дела летом 2020 года. После этого Минюст обратился в адвокатские палаты Москвы и Петербурга с требованием возбудить в отношении них . Адвокатские палаты не стали наказывать защитников Сафронова.

В апреле 2021 года Павлова обвинили в разглашении данных следствия по делу Сафронова. Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено общаться со свидетелями по его делу (в том числе с Сафроновым), пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

В июле 2021 года адвокатское объединение «Команда 29», которое возглавляет Павлов, объявило о прекращении деятельности. Причиной, как заявили адвокаты, стало то, что власти отождествляют «Команду 29» с чешской организацией «Spolecnost Svobody Informace», включенной в список «нежелательных».

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