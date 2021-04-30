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Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press

Утром 30 апреля в Москве задержали главу правозащитного проекта , адвоката Ивана Павлова. В 6 утра сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в гостиницу Mercurе, где Павлов снял номер, сообщил «Медузе» адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов. После этого Павлова задержали, но в 9 утра тот еще оставался в отеле. У дверей его номера в коридоре постоянно находились два человека в штатском. Когда специальный корреспондент «Медузы» Светлана Рейтер попыталась сфотографировать коридор гостиницы, сотрудники в штатском применили к ней удушающий прием и попытались отнять у нее телефон, после чего потребовали, чтобы она ушла из отеля.

Ивана Павлова заподозрили в разглашении данных предварительного расследования, сообщил Смирнов, не уточняя других деталей. Статья 310 УК РФ, по которой возбудили дело, предусматривает в качестве наказания до трех месяцев ареста. Как подчеркнул адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, Павлову помимо этого грозит лишение адвокатского статуса. «Не справились с лишением статуса в Адвокатской палате — пошли через уголовное дело. Интересное дело будет. С последствиями для всей адвокатуры», — считает Бадамшин.

Из-за какого дела задержали Ивана Павлова, неизвестно. В августе 2020 года «Коммерсант» писал, что ФСБ пожаловалась в Минюст после того, как Павлов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По словам Павлова, следователь ФСБ Александр Чабан написал в своем обращении, что отказ дать подписку о неразглашении мешает ему «реализовать» в отношении адвоката статью 310 УК РФ.

Евгений Смирнов сообщил, что Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности, от Александра Чабана, который расследует дело Ивана Сафронова.

В Петербурге с обысками пришли к коллегам Ивана Павлова по «Команде 29», а также к его супруге. Утром силовики выломали дверь в квартиру IT-специалиста проекта Игоря Дорфмана, после чего тот перестал выходить на связь. Также сотрудники Следственного комитета проводят обыск в офисе проекта. У адвоката, который находится в офисе Павлова, взяли подписку о неразглашении. Во время обыска в квартире жены Павлова силовиков интересовали только вещи адвоката, саму женщину не стали увозить на допрос, сообщили «МБХ медиа» в «Команде 29».

Адвокатское сообщество потребовало прекратить уголовное преследование адвокатов и процессуальный произвол в отношении Ивана Павлова. Об этом говорится в открытом письме, которое подписали 16 адвокатов. «Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей», — пишут адвокаты. Сбор подписей под письмом продолжается.

«Команда 29» представляет интересы структур Алексея Навального по делу о признании и штабов Навального экстремистскими организациями. Также юристы «Команды 29» оказывали юридическую помощь ученому Виктору Кудрявцеву и бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Адвокат Евгений Смирнов считает, что задержание Ивана Павлова и обыски — «это удар по защите тех подсудимых, которых мы защищаем». Он пообещал, что работа по их делам будет продолжена.

На сайте «Команды 29» сказано, что Иван Павлов «обладает уникальным опытом и экспертизой в делах, касающихся госбезопасности и является ведущим специалистом в этой сфере в России».

Об Иване Павлове

Рыцарь против ФСБ Как адвокат Иван Павлов защищает людей, обвиненных в госизмене. Репортаж Даниила Туровского

Об Иване Павлове

Рыцарь против ФСБ Как адвокат Иван Павлов защищает людей, обвиненных в госизмене. Репортаж Даниила Туровского

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