ФСБ: Иван Сафронов передал Чехии секретные сведения, зашифрованные с помощью книги Роя Медведева

Следователи ФСБ считают, что журналист , обвиняемый в госизмене, передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил адвокат Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Адвокат рассказал, что в постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого сказано, что журналист зашифровал секретные сведения с помощью бесплатной программы VeraCrypt.

В документе говорится, что в качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.