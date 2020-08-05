Адвокат: внешняя разведка следила за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года

Служба внешней разведки вела наблюдение за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, заявил «Интерфаксу» адвокат журналиста, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки — от сентября 2019 года и марта 2020 года», — сказал Павлов.

В этом же постановлении, добавил адвокат, говорится, что сотрудник чешской разведки, с которым журналист якобы сотрудничал, «имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы, а собранные и переданные Сафроновым И.И. сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб».

При этом, отметил Павлов, никаких подробностей ни о сотруднике чешской разведки, ни об информации, которую ему якобы передал Сафронов, в документе нет.

«Если спецслужбы так давно знали о некоей противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, то почему его задержали только сейчас… Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов», — сказал адвокат.

Иван Сафронов, работавший в «Коммерсанте» и «Ведомостях», а последние несколько месяцев занимавший пост советника главы «Роскосмоса», был задержан 7 июля по обвинению в госизмене. Сафронов, как объявило следствие, в 2017 году передал секретные данные разведке Чехии, действовавшей под руководством США. Журналист свою вину категорически отрицает.

Защита полагает, что преследование Сафронова связано с его журналистской деятельностью, ФСБ утверждает, что это не так.

В Москве и других городах журналисты устроили серию акций в поддержку Ивана Сафронова, многие участники которых был задержаны и оштрафованы.