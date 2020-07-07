ФСБ России

«Би-би-си»: Поступают сообщения, что задержан советник Дмитрия Рогозина Иван Сафронов. Вам известно, с чем связано это дело?

Дмитрий Песков: Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов.

«Би-би-си»: Вы в прошлом году говорили, что Иван является одним из самых профессиональных и талантливых журналистов.

Дмитрий Песков: Да, я могу это повторить. Это действительно так. Он освещал и работу правительства, работал и в президентском пуле. И действительно, мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой, и так далее и тому подобное. Мы знаем, что в последние месяцы Иван уже прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они работу выполняют очень качественно.

«Ведомости»: Вы сказали, что никоим образом не связаны обвинения Ивану с журналистской деятельностью, которой он занимался. Означает ли это, что это связано с его нынешней работой в «Роскосмосе»? Сам «Роскосмос» говорит, что с ним это не связано.

Дмитрий Песков: «Роскосмос», действительно, также сделал заявление. И здесь, поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, никакой больше информации я вам представить не могу.

«Эхо Москвы»: Президента ставили в известность об этом деле, до задержания или во время задержания? Или вы узнаете об этом из средств массовой информации?

Дмитрий Песков: Нет, мы об этом узнаем из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность о всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки.

Журналист Иван Сафронов задержан по подозрению в госизмене Meduza

«Дождь»: Если это журналистская деятельность, то у него же не было, насколько я понимаю, допуска к гостайне. Каким образом он мог вот эту госизмену совершить?

Дмитрий Песков: Это я не знаю. Большего я не могу вам сказать, просто я не располагаю большей информацией.

Bloomberg: Считает ли возможным администрация президента взять под особый контроль это дело, учитывая публичность Ивана, то, что он работал в журналистике много лет? Пока есть много разных версий, что произошло и почему. Учитывая резонанс этого дела…

Дмитрий Песков: Ну послушайте, у Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту. И в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль.

«Эхо Москвы»: Дела о гостайне очень часто проходят в закрытом режиме, и обществу не дают в достаточной степени информации, что же в итоге вменяется человеку и насколько у него были возможности себя защищать.

Дмитрий Песков: Ну было бы странно, если бы дела о гостайне и госизмене, где речь касается работы иностранных разведок у нас и контрразведывательной деятельности, осуществлялись в транспарентном режиме. Нигде они в транспарентном режиме не проводятся, только в закрытом режиме. Это абсолютно нормальная практика.