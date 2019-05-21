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Кремль — об увольнении журналистов «Коммерсанта»

Источник: Meduza
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вынужденное <a href="https://meduza.io/feature/2019/05/20/krizis-v-kommersante" target="_blank">увольнение</a> Ивана Сафронова и Максима Иванова из «Коммерсанта» из-за статьи о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Песков назвал Сафронова профессиональным журналистом, охарактеризовал происходящее как «исключительно корпоративный вопрос». Кремль также не увидел оснований для разбирательств из-за давления на журналистов и возможного нарушения закона «О СМИ».
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вынужденное увольнение Ивана Сафронова и Максима Иванова из «Коммерсанта» из-за статьи о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Песков назвал Сафронова профессиональным журналистом, охарактеризовал происходящее как «исключительно корпоративный вопрос». Кремль также не увидел оснований для разбирательств из-за давления на журналистов и возможного нарушения закона «О СМИ».

Фото в анонсе: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA