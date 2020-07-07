Бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене. Главное

Иван Сафронов, 2016 год Петр Кассин / Коммерсантъ

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов задержан в Москве по подозрению в государственной измене. Первым об этом сообщил телеграм-канал Life Shot, показавший видео задержания. Журналиста задержали сотрудники ФСБ, сообщил источник ТАСС. В «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что задержание не связано с текущей работой Сафронова в госкорпорации. В доме Сафронова провели обыск, из его рабочего кабинета в «Роскосмосе» изъяли документы. К задержанному журналисту выехал адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев (вместе с адвокатом Сергеем Бадамшиным участвовал в деле и в деле журналиста «Медузы» ).

30-летний Иван Сафронов, по версии ФСБ России, работал на одну из спецслужб стран НАТО. По версии российской спецслужбы, Сафронов собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну, сказано в заявлении ФСБ. По делу о госизмене Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. ФСБ собирается ходатайствовать перед судом об аресте журналиста.

Журналист Иван Сафронов задержан по подозрению в госизмене Meduza

Задержание Ивана Сафронова связывают с его журналистской деятельностью. Источник «Интерфакса» сообщил, что у Сафронова в «Роскосмосе» нет допуска к гостайне (глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин это подтвердил). Другой собеседник агентства допустил, что «скорее всего, задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества». Источник отметил, что больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, «однако речь об уголовном деле тогда не шла». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что «задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов».

Что говорят в Кремле об этом деле Контрразведка работает качественно, дело не связано с журналистской деятельностью, его не надо брать под особый контроль Кремль — о задержании Ивана Сафронова

Есть версия, что Сафронова могли задержать из-за статьи «Коммерсанта» о поставках российских истребителей Су-35 в Египет — ее написали Иван Сафронов и Александра Джорджевич. Материал вышел 18 марта 2019 года, но спустя некоторое время был удален. В июне стало известно, что «Коммерсант» решили привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Суд не стал рассматривать это дело. По данным «Открытых медиа», Сафронова несколько раз опрашивали в ФСБ, в том числе в связи с заметкой о поставках истребителей в Египет. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сказал, что к «Коммерсанту» в последнее время не было претензий из-за этой заметки. В самом издании проверок нет. Соавтор статьи о Су-35, ныне спецкор «Новой газеты» Александра Джорджевич отказалась комментировать задержание Сафронова.

Иван Сафронов работал в деловых СМИ около 10 лет, он писал о военно-промышленном комплексе. В 2010-2019 годах Сафронов был корреспондентом и спецкором «Коммерсанта». Среди прочего он публиковал материалы о космической промышленности, а также военном и военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, он входил в кремлевский пул, временно замещая спецкора «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Ивана Сафронова уволили из «Коммерсанта» в мае 2019 года. Поводом стал его материал о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. В знак протеста из газеты уволился весь отдел политики. В 2019-2020 годах Сафронов был специальным корреспондентом «Ведомостей». Он ушел из газеты после того, как главным редактором издания стал Андрей Шмаров. В мае 2020 года Сафронов занял должность советника главы «Роскосмоса» по информационной политике.

Отец Ивана Сафронова, Иван Сафронов-старший, работал в «Коммерсанте», где писал об армии и флоте. Он погиб в марте 2007 года, выпав из окна дома. Перед смертью журналист готовил публикацию о поставках истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран, что, как писал «Коммерсант», могло вызвать крупный скандал. Соавтор этого материала Михаил Зыгарь отмечает, что текст был готов к публикации, но так и не вышел.

Александр Бакланов