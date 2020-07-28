Следствие предложило Ивану Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» отказался от предложения следствия заключить досудебное соглашение. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом [для Сафронова] досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван», — сказал Павлов. Он добавил, что Сафронов «даже не стал это обсуждать».

В разговоре с «МБХ медиа» Павлов назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду». «Следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, интерес представляют источники его информированности», — отметил адвокат.

По его словам, предложение о сделке прозвучало еще 13 июля. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет, сказал Павлов ТАСС.