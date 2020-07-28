Следствие предложило Ивану Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов отказался от предложения следствия заключить досудебное соглашение. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.
«Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом [для Сафронова] досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван», — сказал Павлов. Он добавил, что Сафронов «даже не стал это обсуждать».
В разговоре с «МБХ медиа» Павлов назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду». «Следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, интерес представляют источники его информированности», — отметил адвокат.
По его словам, предложение о сделке прозвучало еще 13 июля. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет, сказал Павлов ТАСС.