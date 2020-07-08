Адвокат Ивана Сафронова отказался дать подписку о неразглашении данных следствия

Адвокат «Команды 29» Иван Павлов, представляющий интересы советника главы «Роскосмоса», журналиста , сообщил в эфире «Эха Москвы», что отказался дать подписку о неразглашении данных следствия по делу о госизмене.

Вместе с тем, отметил Павлов, он дал подписку о неразглашении государственной тайны. «Но мы ее не видели, эту государственную тайну, поэтому разглашать просто нечего», — сказал он. Адвокат подчеркнул, что в материалах, которые исследовал Лефортовский суд Москвы перед арестом Сафронова, «нет никаких секретных документов».

По мнению адвоката, ФСБ потребует подписки о неразглашении у всего окружения Ивана Сафронова: «Попытаются заткнуть рот».

Подписку о неразглашении данных следствия ранее дала главный редактор издания «Холод», бывшая журналистка «Медузы» Таисия Бекбулатова, которая проходит по делу в качестве свидетеля.

В уголовном деле Ивана Сафронова семь томов, сообщил адвокат журналиста Иван Павлов. Он считает, что это материалы оперативно-розыскной деятельности. По данным «Коммерсанта», сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры и читали почтовую переписку Сафронова.