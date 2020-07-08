«Коммерсант»: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова

Сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры и читали почтовую переписку журналиста Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене.

Как пишет «Коммерсант», соответствующие документы с результатами оперативно-розыскных мероприятий были представлены 7 июля в Лефортовском суде Москвы, рассматривавшем вопрос о мере пресечения Сафронову. Кроме того, следователи заявили, что вина задержанного доказывается результатами трех экспертиз, проведенных по его делу. (Источник РИА Новости также сообщал о проведенной экспертизе по делу о разглашении гостайны.)

Адвокатам Сафронова не дали ознакомиться с этими сведениями, предоставив их только судье, отмечает «Коммерсант».

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии ФСБ, он передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

Как уточнил адвокат задержанного Иван Павлов, Сафронова подозревают в передаче секретных данных разведке Чехии в 2017 году. По его словам, в уголовном деле Сафронова, возбужденном 6 июля, уже семь томов документов, что свидетельствует о том, что за журналистом следили долгие годы.

Сам Сафронов вины не признает, а дело связывает со своей журналистской деятельностью. Павлов также заявляет, что никаких доказательств обоснованности подозрений в адрес его подзащитного в уголовном деле нет. В защиту Сафронова выступили многие российские СМИ.

Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова на срок до 6 сентября.