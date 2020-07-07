Адвокат Иван Павлов: Ивана Сафронова подозревают в передаче данных разведке Чехии

Журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных разведке Чехии. Об этом заявил адвокат «Команды 29» Иван Павлов.

По версии следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, и в 2017 году он через интернет передал секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской страной.

Сама чешская спецслужба, по версии обвинения, действовала под руководством США.

«Дело было возбуждено шестого числа, то есть вчера. Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сказал Павлов журналистам.

Сам Сафронов настаивает на том, что дело против него связано с журналистской деятельностью и отрицает вину.

Иван Сафронов 7 июля был арестован на два месяца. Официальные обвинения ФСБ планирует предъявить ему 13 июля.