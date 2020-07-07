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Иван Сафронов в суде. Фотография
14:28, 7 июля 2020
Источник: Meduza
Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова днем 7 июля доставили в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене. По версии ФСБ, Сафронов передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну. Сам Сафронов на входе в суд заявил, что не признает вины.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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