В Москве задержан журналист Иван Сафронов. Его обвиняют в госизмене. Хроника У здания ФСБ идут пикеты в его поддержку

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У здания ФСБ идут пикеты в его поддержку

В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. Его обвиняют в государственной измене: по версии ФСБ, он передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну.

Помимо этого обыск проходит в квартире главного редактора издания «Холод», бывшего корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, которая ранее близко общалась с Сафроновым.