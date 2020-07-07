новости
В Москве задержан журналист Иван Сафронов. Его обвиняют в госизмене. Хроника У здания ФСБ идут пикеты в его поддержку
Прямой эфир
В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. Его обвиняют в государственной измене: по версии ФСБ, он передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну.
Помимо этого обыск проходит в квартире главного редактора издания «Холод», бывшего корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, которая ранее близко общалась с Сафроновым.