«Команда 29» объявила о прекращении деятельности

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Независимое правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29» объявило, что прекращает свою деятельность.

Это произошло после того, как 16 июля Роскомнадзор заблокировал в России сайт организации, сославшись на то, что на нем размещались материалы чешской организации «Spolecnost Svobody Informace».

Мы ознакомились с уведомлением [РКН]. Из него следует, что Генпрокуратура отождествляет «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО «Společnost Svobody Informace», включенной в перечень нежелательных организаций. Мы не согласны с этим. Выводы Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. «Команда 29» не имеет никаких отношений с чешской НКО.

Юристы «Команды 29» считают, что следующим шагом властей может стать уголовное преследование как членов организации, так и ее сторонников. «В этих условиях продолжение деятельности „Команды 29“ создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск», — заявили правозащитники.

«Команда 29» объявила, что удаляет весь свой архив, поскольку существование этого контента в интернете может быть квалифицировано как «распространение материалов нежелательной организации». Адвокаты «Команды 29» продолжат защиту своих клиентов исключительно в личном качестве.

«Команда 29» была создана адвокатом Иваном Павловым в 2014 году. Юристы организации специализируются на защите обвиняемых в государственной измене, разглашении государственной тайны или шпионаже.

Организация «Spolecnost Svobody Informace» была основана в 2015 году, ее целью заявлялось обеспечение свободного доступа к общественно значимой информации. Президентами организации были старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих, а также Иван Павлов. Как сообщала «Медиазона», позднее они доверили представлять свои интересы в организации жительнице Праги Анастасии Молетотовой. Генпрокуратура признала «Spolecnost Svobody Informace» «нежелательной» 29 июня 2021 года.

В конце апреля главу «Команды 29» Ивана Павлова обвинили в нарушении тайны предварительного следствия. В качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий. Например, ему нельзя пользоваться интернетом и мобильной связью.

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