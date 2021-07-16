Сайт «Команды 29» заблокировали в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать доступ к сайту «Команды 29» в России.
Сайт заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 15 июля.
Как пояснили в «Команде 29», ведомство считает, что на сайте размещались материалы чешской организации «Spolecnost Svobody Informace».
При этом, заявляет «Команда 29», у них на сайте нет никаких материалов чешской организации. «С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем», — подчеркивается в сообщении «Команды 29».
Никаких предупреждений от Роскомнадзора перед блокировкой не приходило, рассказали в «Команде 29» «Медузе». В 2020 году РКН требовал от «Команды 29» удалить материал под заголовком «Синий свет: как наладить связь в тюрьме», и это требование было выполнено.
Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. Команда 29 будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная.
«Команда 29» — независимое объединение юристов и журналистов, которые специализируются на защите обвиняемых в государственной измене, разглашении государственной тайны или шпионаже. «Команда 29» защищала ФБК в ходе рассмотрения дела о признании его «экстремистской» организацией.
Организация «Spolecnost Svobody Informace» была основана в 2015 году, ее целью заявлялось обеспечение свободного доступа к общественно значимой информации. Президентами организации были Дарья Сухих, которая сейчас является старшим юристом «Команды 29», и глава «Команды 29» адвокат Иван Павлов. Как сообщала «Медиазона», позднее они доверили представлять свои интересы в организации жительнице Праги Анастасии Молетотовой.
Генпрокуратура признала «Spolecnost Svobody Informace» «нежелательной» 29 июня 2021 года.