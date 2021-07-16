Сайт «Команды 29» заблокировали в России

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Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать доступ к сайту «Команды 29» в России.

Сайт заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 15 июля.

Как пояснили в «Команде 29», ведомство считает, что на сайте размещались материалы чешской организации .

При этом, заявляет «Команда 29», у них на сайте нет никаких материалов чешской организации. «С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем», — подчеркивается в сообщении «Команды 29».

Никаких предупреждений от Роскомнадзора перед блокировкой не приходило, рассказали в «Команде 29» «Медузе». В 2020 году РКН требовал от «Команды 29» удалить материал под заголовком «Синий свет: как наладить связь в тюрьме», и это требование было выполнено.

«Команда 29» — независимое объединение юристов и журналистов, которые специализируются на защите обвиняемых в государственной измене, разглашении государственной тайны или шпионаже. «Команда 29» защищала в ходе рассмотрения дела о признании его «экстремистской» организацией.

Организация «Spolecnost Svobody Informace» была основана в 2015 году, ее целью заявлялось обеспечение свободного доступа к общественно значимой информации. Президентами организации были Дарья Сухих, которая сейчас является старшим юристом «Команды 29», и глава «Команды 29» адвокат Иван Павлов. Как сообщала «Медиазона», позднее они доверили представлять свои интересы в организации жительнице Праги Анастасии Молетотовой.

Генпрокуратура признала «Spolecnost Svobody Informace» «нежелательной» 29 июня 2021 года.

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