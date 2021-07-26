Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката Ивана Павлова. Теперь они не могут общаться

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Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ивана Павлова — его адвоката, которому вменяется разглашение данных предварительных расследования. Допрос, рассказал Павлов «Интерфаксу» в понедельник, состоялся на прошлой неделе.

«Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон».

Павлов подчеркнул, что по-прежнему представляет интересы Сафронова в деле.

Ивана Павлова задержали в Москве утром 30 апреля, его обвинили в разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий: адвокату запрещено общаться со свидетелями по его делу, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в «Коммерсанте», передал секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников. При этом связь дела с журналистской работой Сафронова следствие отрицает.

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