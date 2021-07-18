«Команда 29» объявила о закрытии Она защищала в судах ФБК и обвиняемых в госизмене. Генпрокуратура связывает ее с «нежелательной организацией» из Чехии

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Глава «Команды 29» Иван Павлов и его соратник, адвокат Евгений Смирнов. 9 июня 2021 года Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29», специализирующееся на защите обвиняемых в госизмене, объявило о своем закрытии. «Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности „Команды 29“. Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале организации 18 июля.

Решение о самоликвидации было принято после блокировки сайта «Команды 29». 16 июля Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры закрыл доступ к сайту, сославшись на то, что на нем якобы размещались материалы «нежелательной» организации из Чехии. По словам юристов, изучивших уведомление РКН, Генпрокуратура «отождествляет» «Команду 29» с чешской организацией, но эти выводы «противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны».

Юристы «Команды 29» считают, что за блокировкой сайта может последовать уголовное преследование участников и сторонников организации. «В этих условиях продолжение деятельности „Команды 29“ создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск», — отмечается в заявлении.

Юристы начали удалять весь архив информации, накопленный на сайте и в соцсетях, а также посоветовали пользователям удалить ссылки и репосты на материалы «Команды 29» — так как этот контент может расцениваться властями как «распространение материалов нежелательной организации».

«Команду 29» основал в 2014 году адвокат Иван Павлов. До этого он (частично с той же командой юристов) с 2004 года работал в другой своей организации — (ИРСИ). После того, как власти объявили ИРСИ «иностранным агентом», он создал новое объединение. «Наши власти сделали все, чтобы криминализировать деятельность и даже само название „Команда 29“. Это своеобразное признание эффективности нашей работы и комплимент от наших процессуальных оппонентов, которые не первый раз были замечены в неспортивном поведении», — говорится в телеграм-канале Ивана Павлова.

Адвокаты «Команды 29» выступали и выступают защитниками в таких резонансных процессах, как дело о признании «экстремистской организацией», дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого ФСБ обвиняет в госизмене, дело покойного физика Виктора Кудрявцева, тоже обвиненного в госизмене, а также дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, приговоренной к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Иван Павлов был первым президентом чешской организации «Spolecnost Svobody Informace». Она была основана в 2015 году для «обеспечения свободного доступа к общественно значимой информации». В уставных документах также значилась старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих. Позднее участники «Команды 29» доверили представлять свои интересы в организации жительнице Праги Анастасии Молетотовой. «Нежелательной» организацией «Spolecnost Svobody Informace» была объявлена 29 июня 2021 года. В Генпрокуратуре заявили, что ее деятельность представляла угрозу «основам конституционного строя» России.

Кроме того, в конце апреля 2021 года Иван Павлов стал фигурантом дела о нарушении тайны предварительного следствия. Адвоката обвиняют в том, что он передал СМИ копию постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого и сообщил о секретном свидетеле в деле журналиста. В качестве меры пресечения Павлову назначили запрет определенных действий. Например, ему нельзя пользоваться интернетом и мобильной связью. По этому делу ему грозит до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

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Подробнее о деятельности «Команды 29»

Мы не даем Левиафану съесть невиновных Юристы из «Команды 29» годами воевали с ФСБ в судах, а сейчас защищают Ивана Сафронова и ФБК. Теперь силовики пришли к их лидеру Ивану Павлову — но, кажется, ничего не добились

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