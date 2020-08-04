Минюст попросил наказать адвокатов Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных следствия

Управление Минюста России по Москве попросило Адвокатскую палату Москвы возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех адвокатов журналиста Ивана Сафронова. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава объединения «Команда 29» Иван Павлов, который тоже защищает Сафронова.

Речь идет про адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева. Поводом для жалобы московского Минюста стало то, что защитники отказались дать подписку о неразглашении данных следствия 13 июля, когда Сафронову предъявили обвинения.

«Когда они отказались, следователь составил акт по каждому из защитников с участием понятых, и сейчас этот факт используется как повод для адвокатов», — сказал Павлов.

«Мы расцениваем это как способ давления на защиту Ивана Сафронова», — добавил адвокат.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан в начале июля. По версии следствия, Сафронов в 2017 году (тогда он работал в «Коммерсанте») передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии. Журналист отрицает вину.

ФСБ не раскрывает подробности претензий к Сафронову, ссылаясь на секретность этой информации. Суть обвинений против журналиста не раскрыли даже его адвокатам. Защита Сафронова отказалась дать подписки о неразглашении данных следствия, чтобы иметь возможность привлекать внимание к делу журналиста.