Instagram заблокировал аккаунт «Проекта» через два дня после объявления издания «нежелательным» в России

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Instagram навсегда заблокировал аккаунт «Проекта» через два дня после объявления издания «нежелательным» в России. Об этом рассказал в фейсбуке главный редактор «Проекта» .

По его словам, причиной блокировки Instagram назвал некое «нарушение норм сообщества». Что это за нарушение, и кто пожаловался на аккаунт «Проекта», соцсеть не раскрыла.

Полагаем, Роскомнадзор, и прочие сейчас натруженными руками пишут доносы и на все наши прочие соцсети. В свете уже принятых решений, полагаю, что большие компании и тут пойдут у клоунов на поводу. Не знаю, какой вывод из этого можно сделать. Кругом говно и беспринципность.

У аккаунта «Проекта» в инстаграме было около 20 тысяч подписчиков.

Ранее Instagram временно присвоил «Проекту» статус умершего пользователя. Издание связало это с расследованием про жен главы Чечни Рамзана Кадырова. Видеоверсия этого расследования была заблокирована на ютьюбе из-за жалобы ЧГТРК «Грозный».

15 июля Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» Project Media, Inc. — американскую компанию-издателя «Проекта». Пятерых журналистов издания, в том числе Романа Баданина, внесли в список «СМИ — иностранных агентов». Также в него попали двое журналистов «Открытых медиа» и корреспондент « ».

16 июля «Проект» сообщил, что Project Media, Inc. сейчас находится в стадии ликвидации и «более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Редакция «Проекта» заверила, что продолжит выпускать расследования.

За две недели до объявления «Проекта» «нежелательным» к нескольким журналистам издания пришли с обысками по старому делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. Обыски прошли в день выхода на «Проекте» расследования про главу МВД России Владимира Колокольцева. Журналисты связали приход силовиков именно с этим текстом.

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