У журналистов «Проекта» прошли обыски. Главреда издания подозревают в клевете на бизнесмена Илью Трабера (знакомого Путина) Срок давности по этому делу истек в 2019 году

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Роман Баданин Евгений Фельдман

Утром 29 июня сотрудники полиции пришли к журналистам издания «Проект». Они провели обыски у главного редактора Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой, а также у заместителя главного редактора Михаила Рубина. Сам он был задержан возле дома Жолобовой после того, как к ней пришла полиция. У Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой — ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. После обыска Жолобову и Баданина увезли на допрос.

Обыски прошли по уголовному делу о клевете, возбужденному еще в ноябре 2017 года. Его завели по заявлению петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Поводом для дела послужил выход в августе 2017 года на телеканале «Дождь» первого эпизода сериала «Питерские». Он назывался «Авторитет из 90-х, с которым знаком Путин: тайная бизнес-империя Ильи Трабера, и как с ней связаны друзья президента». Роман Баданин и Мария Жолобова — авторы этого фильма. Михаил Рубин участия в работе над ним не принимал.

В фильме рассказывалось, как Илья Трабер в 1980-е годы занялся торговлей антиквариатом, «сделал головокружительную карьеру в теневом секторе» и в начале 1990-х стал «признанным авторитетом». Со ссылкой на французскую прессу в фильме говорилось, что правоохранительные органы Франции считали Трабера «членом „тамбовской группировки“, которая контролировала деятельность порта Санкт-Петербурга». Бизнесмен также фигурировал в расследовании дела «русской мафии» в Испании.

Журналисты называли Трабера «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Партнерами Трабера по бизнесу, как утверждали авторы расследования, были «давний знакомый» Игоря Сечина Эдуард Худайнатов, бывший президент «Роснефти», и бизнесмен Николай Шамалов, отец миллиардера Кирилла Шамалова. По данным Bloomberg и Reuters, Кирилл Шамалов был мужем Катерины Тихоновой, которую называют дочерью Путина.

Роман Баданин проходит подозреваемым по делу о клевете. Срок давности по нему истек в 2019 году, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело заведено по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). По словам Чикова, до января 2021 года эта статья относилась к категории небольшой тяжести со сроком давности привлечения к ответственности два года. С января ее перевели в категорию средней тяжести со сроком давности шесть лет, но к событиям 2017 года должна применяться прежняя редакция, пояснил Чиков.

Мария Жолобова проходит по делу как свидетельница. Процессуальный статус Михаила Рубина пока неизвестен.

Обыски прошли в тот день, когда «Проект» выпустил расследование о главе МВД Владимире Колокольцеве. Эту публикацию журналисты анонсировали накануне. Текст вышел под заголовком «Кто-то кое-где порой. Портрет министра внутренних дел Владимира Колокольцева в кругу семьи и братвы». Автором расследования стала Мария Жолобова, в нем также участвовал Роман Баданин. В публикации рассказывается, в частности, о недвижимости родственников Колокольцева общей стоимостью более двух миллиардов рублей.

Главное из расследования «Проекта»

Сотрудники МВД пришли к журналистам «Проекта» в тот день, когда они выпустили расследование про главу МВД Владимира Колокольцева Вот пересказ этого текста

Главное из расследования «Проекта»

Сотрудники МВД пришли к журналистам «Проекта» в тот день, когда они выпустили расследование про главу МВД Владимира Колокольцева Вот пересказ этого текста

Адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Кушнир, представляющий интересы Марии Жолобовой, в комментарии «Медиазоне» связал обыски именно с выходом расследования про Колокольцева. «Мое предположение: то расследование, которое сегодня вышло, оно готовилось очень долго, скорее всего, велась оперативная разработка. Колокольцев мог это знать, потому что по клевете — поверьте, я 23 года работаю адвокатом, — не приезжают десять человек», — сказал адвокат.

Кремль заявил, что не рассматривает действия полиции как месть журналистам-рассследователям. «Существуют законные обоснования для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам. Узнали также из сообщений СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что не может комментировать действия силовиков и не читал расследование «Проекта» про Колокольцева. Отвечая на вопрос про Трабера, пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин «знает эту фамилию».

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