Сотрудники МВД пришли к журналистам «Проекта» в тот день, когда они выпустили расследование про главу МВД Владимира Колокольцева Вот пересказ этого текста

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Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

28 июня издание «Проект», которое специализируется на журналистских расследованиях, анонсировало свой новый текст — про главу МВД России Владимира Колокольцева, его связи и дорогую недвижимость его родственников. Утром 29 июня к автору расследования Марии Жолобовой и главному редактору «Проекта» Роману Баданину пришла полиция. У дома Жолобовой задержали заместителя главреда «Проекта» Михаила Рубина; у его родителей также начался обыск. Следственные действия связаны с делом о клевете из-за документального сериала «Питерские», вышедшего еще в 2017 году. Обыски не помешали «Проекту» выпустить расследование про Колокольцева. «Медуза» пересказывает этот текст.

За время работы министром Колокольцев не обзавелся новой недвижимостью. Зато обзавелись его родственники

Владимир Колокольцев возглавил министерство внутренних дел России в 2012 году. Согласно декларациям о доходах, с тех пор у него с женой не появилось никакой новой недвижимости. По документам, супруги, как и 20 лет назад, живут в 90-метровой квартире в московском районе Жулебино, а жена министра Вера Колокольцева также владеет 40-метровой квартирой на улице Герасима Курина в районе Фили-Давыдково.

В то же время на пенсионерку Зою Бердичевскую, которую «Проект» считает сестрой жены Колокольцева, записаны два автомобиля «Порше», а ее сын с 2012 года владеет домом в поселке «Усадьбы Усово» на Рублево-Успенском шоссе стоимостью до 200 миллионов рублей — хотя на момент покупки дома сын Бердичевской жил и работал в Ростовской области, в небольшой транспортной компании.

Сама Бердичевская пользуется не собственным дорогим имуществом, а более скромным имуществом Колокольцевых. Она живет в квартире жены министра на улице Герасима Курина, а в 2020 году во время жестких антиковидных ограничений в Москве поехать на дачу в садовом кооперативе в Шевелкино, принадлежащую самому министру. Запрашивая разрешение для поездки, Бердичевская указала, что будет передвигаться на «Тойоте Камри», а не на зарегистрированных на нее «Порше».

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37-летний сын главы МВД Александр Колокольцев — предприниматель. Единственный его бизнес, успешность которого подтверждают документы, — компания «ФБ Групп», чья ежегодная прибыль составляет от 40 до 250 миллионов рублей. В «ФБ Групп» у Колокольцева 40%. Остальные его бизнес-проекты либо убыточны, либо приносят незначительные деньги.

При этом Колокольцев-младший владеет имуществом, чья стоимость, как пишет «Проект», значительно превышает прибыль всех когда-либо имевшихся у него компаний. Например, в 2016 году он стал владельцем участка с коттеджем в поселке Заречье на Рублево-Успенском шоссе стоимостью не менее 1,2 миллиарда рублей. После этого информация о хозяине участка исчезла из Росреестра. Также там нет сведений о другой недвижимости Колокольцева-младшего и его предполагаемой жены Кристины.

«Проект» утверждает, что на сына, невестку и других родственников министра оформлена недвижимость общей стоимостью более двух миллиардов рублей. В том числе квартира в Хамовниках за 177 миллионов, апартаменты в «Москва-Сити» за 80 миллионов, три квартиры и 23 парковочных места на Ленинском проспекте за 161 миллион, а также упомянутые выше коттеджи в поселках «Усадьба Усово» и Заречье на Рублевке.

Сын Колокольцева купил дом у жены бизнесмена, который мог быть связан с криминальным миром. И получал деньги от другого бизнесмена со связями среди «авторитетов»

Участок в Заречье Колокольцеву-младшему продала Лилия Каиль — жена бизнесмена Льва Черепова. Его называли человеком Михаила Черного — бизнесмена, который в 1990-х контролировал производство алюминия в России и, как считается, был связан с криминальным миром. Один из топ-менеджеров Черного в 1990-х рассказал «Проекту», что в команде Черного Черепов был тем, кто «водил чиновников в рестораны, бани» и «выяснял, какой откат нужен».

Соседями Колокольцева-младшего по поселку Заречье являются родственники братьев Павла и Валерия Задориных. Как пишет «Проект», это племянники Черепова, которые вместе с ним открыли сеть магазинов алкоголя «Ароматный мир». Издание называет Павла Задорина другом Колокольцева и утверждает, что именно от него будущий министр в 2000 году получил дачу в Шевелкино, на которую в 2020 году ездила сестра его жены.

В 2014 году братья Задорины стали владельцами крупного таможенного терминала «Селятино» в Подмосковье, предназначенного в том числе для импорта в Россию алкоголя. По информации «Проекта», прежние владельцы «Селятино» согласились на продажу бизнеса под нажимом тогдашнего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которого собеседники «Проекта» называют другом Задориных. В переговорах о продаже «Селятино» звучала и фамилия Колокольцева, утверждает источник «Проекта»: «Чуян говорил, что доля предназначается Задориным, а Колокольцева называли главным в их вертикали».

За несколько лет до этого Чуян мог поспособствовать развитию карьеры будущего главы МВД. Он попросил своего подчиненного, ранее работавшего в ведомстве, дать характеристику Колокольцеву, и вскоре тот возглавил МВД, рассказал источник «Проекта». Сам Чуян, по словам собеседников издания, пользовался покровительством друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга, связанного с алкогольным рынком. В 2018 году на Чуяна завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, но он к тому моменту уехал за границу.

Также «Проект» выяснил, что Колокольцев-младший семь лет получал ежемесячные выплаты в компании «Новко». Ее совладельцем является основатель сети ресторанов «Якитория» Олег Шейхаметов. «Коммерсант» писал, что он был среди бизнесменов, которые в 2016 году собирали деньги на взятку сотрудникам СК за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова — помощника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Кем сын главы МВД работал в компании Шейхаметова, неизвестно.

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Пересказала Ольга Корелина