Главред «Проекта» Роман Баданин проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете

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Главный редактор «Проекта» Роман Баданин находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Об этом телеканалу «Дождь» сообщила адвокат Анна Богатырева.

Дело было возбуждено из-за документального сериала «Питерские» на «Дожде», одним из авторов которого был Баданин.

Журналистка «Проекта» Мария Жолобова, которая тоже была в числе авторов этого сериала, находится в статусе свидетеля, сообщают «Открытые медиа».

Статус заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина, который не принимал участия в создании сериала «Питерские» пока не ясен, сообщил «Медузе» его адвокат Артем Немов.

Утром 29 июня сотрудники полиции пришли к Баданину и Жолобовой с обысками. Рубина задержали у дома Жолобовой; дома у его родителей также начался обыск.

Первый эпизод сериала «Питерские» вышел в 2017 году и был посвящен Илье Траберу. В нем бизнесмена, в частности, назвали «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». В 2018 году Трабер обвинил создателей сериала в клевете.

29 июня, в день обысков у журналистов «Проекта», издание опубликовало расследование Марии Жолобовой о связях министра МВД Владимира Колокольцева и дорогой недвижимости членов его семьи.

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