Бизнесмен Илья Трабер обвинил телеканал «Дождь» в клевете. Возбуждено уголовное дело

Бизнесмен Илья Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете из-за фильма телеканала «Дождь» про него. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (часть 5 статьи 128.1 УК РФ). Есть ли в деле обвиняемые, изданию выяснить не удалось.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила факт возбуждения дела, однако заявитель, по ее словам, ей неизвестен. В рамках дела у телеканала запросили уставные документы и личные данные журналистов, которые работали над фильмом.

С какими именно утверждениями из репортажа связана жалоба Трабера, не уточняется.