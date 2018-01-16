Бизнесмен Илья Трабер обвинил телеканал «Дождь» в клевете. Возбуждено уголовное дело
Бизнесмен Илья Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете из-за фильма телеканала «Дождь» про него. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом следствия.
Возбуждено уголовное дело по статье «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (часть 5 статьи 128.1 УК РФ). Есть ли в деле обвиняемые, изданию выяснить не удалось.
Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила факт возбуждения дела, однако заявитель, по ее словам, ей неизвестен. В рамках дела у телеканала запросили уставные документы и личные данные журналистов, которые работали над фильмом.
С какими именно утверждениями из репортажа связана жалоба Трабера, не уточняется.
Дело было возбуждено по обращению представителей Ильи Трабера, уточнил The Bell близкий к нему источник. По его данным, Трабер решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением о клевете после того, как телеканал «не внял предупреждению» при подготовке материала. <…> Собеседник, близкий к Траберу, полагает, что если телеканал выпустит опровержение и принесет извинения предпринимателю, дела не будет.