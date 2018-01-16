Бизнесмен Илья Трабер обвинил телеканал «Дождь» в клевете. Возбуждено уголовное дело

The Bell
15:22, 16 января 2018
Требует подтверждения

Бизнесмен Илья Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете из-за фильма телеканала «Дождь» про него. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (часть 5 статьи 128.1 УК РФ). Есть ли в деле обвиняемые, изданию выяснить не удалось.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила факт возбуждения дела, однако заявитель, по ее словам, ей неизвестен. В рамках дела у телеканала запросили уставные документы и личные данные журналистов, которые работали над фильмом.

С какими именно утверждениями из репортажа связана жалоба Трабера, не уточняется.

Дело было возбуждено по обращению представителей Ильи Трабера, уточнил The Bell близкий к нему источник. По его данным, Трабер решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением о клевете после того, как телеканал «не внял предупреждению» при подготовке материала. <…> Собеседник, близкий к Траберу, полагает, что если телеканал выпустит опровержение и принесет извинения предпринимателю, дела не будет.

The Bell
Илья Трабер — бизнесмен, который в конце 1980-х занимался антикварным бизнесом (и якобы получил прозвище «Антиквар»). Он упоминался испанскими СМИ как один из россиян, разыскиваемых в Испании по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.
«Дождь» в августе 2017 года выпустил получасовой репортаж про Трабера под названием «Авторитет из 90-х, с которым знаком Путин: тайная бизнес-империя Ильи Трабера, и как с ней связаны друзья президента».
В репортаже говорилось, в частности, что у Трабера есть бизнес во всех портах северо-западной России, и что его партнер — бизнесмен Николай Шамалов, сын которого предположительно женат на дочери Владимира Путина.
Фильм про Трабера стал первым из серии репортажей «Дождя» под названием «Питерские» . Второй фильм «Неизвестная биография президента», посвященный Владимиру Путину и Аркадию Ротенбергу, вышел в декабре.
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