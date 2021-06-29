Полиция пришла к журналистам издания «Проект»

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Утром 29 июня сотрудники полиции пришли домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину, а также журналистке издания Марии Жолобовой.

Причины визита полиции пока неизвестны. К журналистке, которая отказалась пустить сотрудников правоохранительных органов, выехал адвокат «ОВД-Инфо» Владимир Кушнир. В квартире Баданина начался обыск.

В телеграм-канале издания отмечается, что сегодня «Проект» планировал выпустить расследование Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева.

В опубликованном накануне анонсе расследования говорилось, что министр записал на родственников жены дорогую недвижимость, которой они скорее всего не пользуются: особняк на Рублево-Успенском шоссе в поселке Усово стоимостью примерно 200 миллионов рублей и квартиру на Ленинском проспекте стоимостью около 50 миллионов рублей.

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