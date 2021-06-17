«Проект» рассказал о сексуальных домогательствах в элитной школе при МГУ. Ученики подвергались им с 1995 года

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Школа-интернат имени Андрея Колмогорова при МГУ МГУ имени М.В.Ломоносова

Ученики физико-математической школы для одаренных детей при МГУ на протяжении многих лет подвергались домогательствам со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева, пишет «Проект». Издание нашло шесть человек, у которых во время учебы были нежелательные сексуальные контакты с преподавателем. Всего о различных сексуализированных действиях Сергеева по отношению к несовершеннолетним школьникам рассказали 14 собеседников «Проекта».

Внимание. В этом тексте содержится описание сексуальных сцен.

Школа имени Колмогорова при МГУ — одна из лучших в стране. Сергей Сергеев — один из самых авторитетных ее преподавателей

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ — школа-интернат, основанная советским математиком Андреем Колмогоровым и выпустившая около 300 будущих докторов наук. Там есть только старшие классы, десятый и одиннадцатый. Вступительные экзамены в школу проводятся по всей России, чтобы туда могли поступить самые талантливые ученики страны. СУНЦ занимает первое место в рейтинге лучших российских школ по версии агентства RAEX.

56-летний Сергеев работает в СУНЦ с 1990 года и считается успешным преподавателем. Он награжден грамотами правительства Москвы и министерства образования России, является лауреатом престижной премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, существовавшей в 1990-е годы. Еще он сотрудник физфака МГУ и сооснователь лаборатории научного творчества ЛАНАТ, которая проводит конкурс научно-технического творчества «Шустрик» вместе с инновационным центром «Сколково». Как пишет «Проект», на мероприятиях этого конкурса бывали председатель «Сколково» Аркадий Дворкович, бывший премьер Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу. Чистая прибыль ЛАНАТ за восемь лет составила 20,5 миллиона рублей.

«Трогал за все части тела»: ученики рассказали о том, как их домогался преподаватель физики proekt.media

Сергеев водил учеников СУНЦа в походы по озерам и рекам. Он не позволял им купаться в плавках и фотографировал голыми

В СУНЦе Сергеев возглавлял клуб водного туризма и водил школьников в походы. Участвовали в них в основном мальчики, а преподаватель часто был единственным взрослым. В походах Сергеев фотографировал подростков голыми. «Для этой фотографии нужно было специально раздеться: мы отходили в сторону, он метров с пяти-семи снимал. Он объяснял: эти фотографии навсегда останутся у нас, мы запомним, какими мы были. А потом была странная игра. Он все эти фотографии по приезду распечатал. Мы сидели всей походной группой, он выкладывал их [на стол], закрывал лица пальцем и предлагал нам угадать, кто на фотографии», — рассказал выпускник СУНЦа Александр Миниович, ходивший с Сергеевым в поход по карельскому озеру Кереть в 2001 году.

Два участника одного из походов, прошедшего в том же году, вспомнили, что перед выездом Сергеев проверял рюкзаки учеников и выбрасывал плавки «за ненадобностью». На природе он подзадоривал мальчиков купаться, даже если выезды происходили осенью или зимой. «Плавок, естественно, ни у кого нет, он отгоняет девочек. Мальчики раздеваются, а тем, кто не хочет, он начинает говорить: „А ты что, боишься, ты что, девчонка?“ А дальше он их фотографирует», — вспомнила выпускница СУНЦа 2010 года Людмила Кудряшова.

В общей сложности о фотографировании голыми «Проекту» рассказали 12 бывших учеников Сергеева. Первый такой снимок, о котором известно изданию, был сделан в 1995 году, последний — в 2013 году. Некоторые фото Сергеев отдавал подросткам, которых снимал, но как минимум часть снимков хранил у себя. В 2009 году Кудряшова случайно нашла фото с обнаженными подростками на школьном компьютере, стоявшем в лаборатории Сергеева. По ее словам, учитель застал ее, уже когда она «пролистала до нейтральных фотографий», но все равно очень разозлился.

Также в походах Сергеев устраивал «осмотры» голых учеников, трогая их за гениталии. Например, в 2000 году он обследовал мошонку 16-летнего школьника (об этом рассказал сам выпускник), а в 2011 году под предлогом проверки на клещей обследовал восьмиклассника и семиклассника (об этом рассказала Кудряшова, которая была вожатой в летнем лагере СУНЦа). «Старший мальчик сказал об этом: „Что с ним такое, это ужасно, он все трогает, все отодвигает, везде руками лезет“», — вспомнила она. По ее словам, тогда она расплакалась и не позволила Сергееву провести «осмотр» остальных учеников, но пожаловаться на преподавателя ей было некому, так как он был организатором лагеря, а остальные присутствующие там преподаватели — его бывшими учениками.

Сергеев звал учеников на «расслабляющий массаж» и начинал к ним приставать. Многие боялись отказать ему

Походы с Сергеевым были физически выматывающими, а по вечерам преподаватель предлагал сделать школьникам «расслабляющий массаж». «Вначале это обычный массаж спины, потом переворачиваешься, он касается [пениса], ты замираешь. Это было такое оцепенение больше. Потом он начал мне дрочить. Когда это делает мужчина, это не очень приятно, но ты в его власти все равно находишься», — рассказал «Проекту» выпускник 2001 года Николай Л. (это вымышленное имя, настоящее герой попросил не называть). По словам Николая, в походе Сергеев несколько раз мастурбировал ему, хотя он «точно не показывал», что ему этого хочется. Еще один раз это произошло в школе.

Кирилл Н. (имя изменено по просьбе героя) столкнулся с домогательствами Сергеева в 16 лет, в походе по озеру Кереть в 2001 году. По его словам, учитель позвал его на массаж в свою палатку; подросток не смог отказать. Во время массажа Сергеев начал ему мастурбировать и, как вспоминает Кирилл, «делал это с наслаждением». Спустя какое-то время в том же походе это повторилось. По словам Кирилла, учитель сказал ему: «В этой жизни мало кто о тебе по-настоящему заботится и тебя любит, поэтому если люди предлагают тебя погладить, надо пользоваться этой возможностью, не отказываться». Уже после похода Сергеев предлагал Кириллу «сделать массаж» в школе.

В том же походе в палатке Сергеева оказался и еще один ученик Тимофей Т. (имя героя изменено по его просьбе). Преподаватель поселил его вместе с собой во время стоянки и ночью начал ему мастурбировать. Подросток убежал из палатки и стал избегать Сергеева; тот никаких вопросов не задавал.

Домогательства происходили не только в походах, но и дома у Сергеева. Он неоднократно звал учеников к себе в гости — и оставлял ночевать

«Проект» разыскал еще троих людей, по отношению к которым Сергеев совершал сексуальные действия вопреки их желанию.

В 2006 году 16-летнему Григорию Ю. (имя изменено по просьбе героя), который оказался дома у Сергеева, преподаватель предложил раздеться и начал трогать за гениталии. Григорий, по его словам, «прекратил это и ушел». Он вспоминает, что тогда не знал, кому пожаловаться, и боялся это сделать: «Ты находишься в школе для одаренных. Если что-то происходит не так, тебя могут оттуда выгнать обратно к себе домой. Если тебя оттуда выгонят, ты потеряешь все свои возможности. Если ты ссоришься с Сергеевым, ты теряешь возможности на международные конференции и прочее. Сергеев — это социальный лифт».

В 2009 году Сергеев пригласил к себе домой 17-летнего Андрея Тархова. Он просил подростка сфотографироваться голым «с какими-то прибаутками про африканские племена, которые боятся фотографироваться, потому что фотоаппарат украдет их душу» и оставил у себя ночевать. Ночью Сергеев пришел к Тархову и стал его трогать, в том числе за гениталии. «Я вышел из состояния полного оцепенения, натянул на себя все, свернулся клубочком, закутался в одеяло, оттолкнул его и лег. Он еще посидел, потом ушел», — вспоминает Тархов. Вскоре он уехал домой в Сыктывкар (отъезд планировался еще до похода к Сергееву). После этого случая он испытывал «огромные проблемы с доверием, ощущением безопасности» и столкнулся с суицидальными мыслями.

В 2013 году Сергеев поехал в Южную Корею и в качестве помощника взял с собой 17-летнего Андрея Смирнова. Однажды Сергеев зашел в номер Смирнова и предложил сделать ему массаж; тот побоялся отказать. Сергеев, по словам Смирнова, «нажимал на те области, которые стимулируют простату», но «напрямую гениталии не трогал, только ягодицы». Позднее, когда они были в корейских банях, Сергеев на глазах у другого учителя начал трогать Смирнова, предлагал поплавать вместе и пытался его искупать. Смирнов ушел, пригрозив сломать Сергееву руку, если это повторится. «За счет того, что человек долго с тобой общается, оказывает тебе услуги, он твой учитель, вызывает у тебя доверие, ты не можешь прямо сейчас сказать: вы меня домогаетесь», — говорил он.

Неизвестно, знали ли в школе про домогательства Сергеева. Но учителей и учеников предупреждали, что с ним надо «быть осторожнее»

При подготовке статьи про Сергеева журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова поговорила с 50 учениками преподавателя. 14 из них рассказали о тех или иных сексуализированных действиях учителя по отношению к несовершеннолетним школьникам. Нынешние ученики СУНЦа, с которыми говорила Лукьянова, не сказали об учителе ничего, что могло бы послужить поводом для разбирательств.

Опрошенные «Проектом» юристы заявили, что действия Сергеева могут подпадать под ряд уголовных статей, в том числе о развратных действиях (срок давности — до 15 лет) и понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера (срок давности — до шести лет). Все пострадавшие от действий Сергеева, кто согласился говорить с «Проектом», заявили, что не хотят юридических последствий для учителя, но предпочли бы, чтобы он больше не работал с детьми.

Были ли коллеги и руководство Сергеева в курсе его домогательств, «Проект» достоверно не знает. Но издание предполагает, что администрации школы было известно как минимум о том, что ученики иногда ночевали у учителя: отпрашиваясь в школьном интернате, они указывали, что идут к Сергееву. В 2010 году воспитатель интерната, которую одиннадцатиклассник по имени Александр предупредил о походе к Сергееву, предложила ему, если это нужно, соврать учителю, что она не отпустила ученика.

Бывший преподаватель летней школы ЛАНАТ анонимно рассказал «Проекту», что Сергеев делал ему массаж и пытался сфотографировать его голым, когда ему было 20 лет. Мужчина никому об этом не говорил, поскольку «не знал случаев с действующими учениками и потому что считал, что в ситуации с самим собой виноват, что не остановил [Сергеева] в тот момент». По словам преподавателя СУНЦа Клима Сладкова, бывшая коллега предупреждала его, что «с Сергеевым надо быть осторожнее», и он советовал то же самое своим ученикам. Еще один преподаватель школы говорил коллегам, что он «руку Сергееву не жмет».

Бывшие директора СУНЦа либо не ответили на вопросы «Проекта», либо сказали, что на Сергеева жалоб не поступило. Об этом же заявил нынешний директор Кирилл Семенов. По его словам, проводить внутреннюю проверку сведений, изложенных «Проектом», в школе не будут, так как не имеют «полномочий на проведение следственных действий». Если против Сергеева возбудят уголовное дело, он будет переведен на другую должность, если его осудят — уволен, заявили в СУНЦе.

Сам Сергеев, когда «Проект» обратился к нему за комментариями, сказал, что знает о подготовке текста, поставлен в «запредельно тяжелую ситуацию» и готов ответить на вопросы лично. За час до встречи Сергеев ее отменил и попросил прислать вопросы в письменном виде. В течение недели после этого ответа от него не последовало.

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Пересказала Ольга Корелина