Обыски у журналистов «Проекта» связаны с делом о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера

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Как минимум два обыска из трех, которые начались у журналистов издания «Проект», связаны с петербургским бизнесменом Ильей Трабером. Об этом сообщил сам «Проект».

Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами документального фильма «Питерские. Отец и сын» о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы участие не принимал.

Адвокат журналистки «Проекта» Марии Жолобовой Василий Кушнир сообщил «Медузе», что обыск проходит в рамках дела о клевете на Трабера. Дело возбуждено МВД по Санкт-Петербургу. У Жолобовой изымают технику. После обыска ее собираются везти на допрос.

Утром 29 июня к главному редактору «Проекта» Роману Баданину и журналистке издания Марии Жолобовой пришла полиция. У дома Жолобовой задержали заместителя главреда «Проекта» Михаила Рубина; у его родителей начался обыск. Обыски начались в день выхода расследования «Проекта» про главу МВД РФ Владимира Колокольцева; издание анонсировало публикацию этого текста накануне.

Илья Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете в 2018 году, из-за документального сериала «Питерские» на телеканале «Дождь». Один из эпизодов этого сериала был посвящен Траберу; в нем бизнесмен был назван «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Среди авторов сериала «Питерские» были Роман Баданин и Мария Жолобова.

Илья Трабер — бизнесмен из Санкт-Петербурга, который в конце 1980-х и начале 1990-х занимался торговлей антиквариатом, а потом участвовал в портовом и топливном бизнесе. Трабер упоминался испанскими СМИ как один из россиян, разыскиваемых в Испании по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.

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