Главреда «Проекта» допросили по делу о клевете в качестве свидетеля. Ранее сообщалось, что он подозреваемый

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Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин получил статус свидетеля после допроса по делу о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Об этом сообщил со ссылкой на адвоката Баданина Анну Богатыреву.

Ранее Богатырева сообщила, что у Баданина в деле статус подозреваемого.

«В настоящее время допрос Баданина закончился. По словам его адвоката Анны Богатыревой, он был допрошен в качестве свидетеля. Пока у Баданина шли обыски, все сводилось к тому, что он подозреваемый, но в протоколе допроса он указан в качестве свидетеля», — сказала ТАСС директор "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова.

«Мы в „Проекте“ связываем внимание к нам, конечно же, ни с каким не с Трабером, а с историей про Владимира Колокольцева», — заявил Баданин после окончания допроса.

Также завершились допросы журналистки «Проекта» Марии Жолобовой и заместителя главного редактора издания Михаила Рубина, пишет «ОВД-Инфо». Жолобову после допроса отпустили из полиции. Рубина после допроса вновь повезут на обыск — в квартиру, куда сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть с утра.

Сотрудники полиции пришли с обысками к Баданину, Рубину и Жолобовой утром 29 июня. Обыски связаны с уголовным делом о клевете. Оно было возбуждено в 2017 году по заявлению петербургского предпринимателя Ильи Трабера. Срок давности по этому делу истек еще в 2019 году.

Трабер стал одним из героев документального сериала «Питерские», который вышел на телеканале «Дождь» в 2017 году. Баданин и Жолобова были в числе авторов этого сериала. Рубин не участвовал в его создании, но работал на «Дожде» в тот момент.

В день обысков у журналистов «Проекта» издание опубликовало расследование Марии Жолобовой о связях министра МВД Владимира Колокольцева и об элитной недвижимости членов его семьи.

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