«Проект» выложил на ютьюбе перемонтированный фильм о женах Кадырова. Оригинальную версию заблокировали из-за жалобы чеченского телеканала

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Чеченский телеканал «Грозный» подал в суд на издание «Проект» из-за использования фрагмента своего новостного сюжета в расследовании о женах Рамзана Кадырова.

В жалобе, поданной в арбитражный суд Чечни, директор «Грозного» Чингиз Ахмадов просит суд обязать «Проект» удалить расследование с видеохостинга YouTube и вообще запретить распространять «Проекту» сюжеты с использованием материалов «Грозного», а также взыскать ущерб в размере 20 тысяч рублей.

Из-за иска администрация YouTube заблокировала доступ к фильму вплоть до проведения собственного разбирательства. В «Проекте» выразили убеждение, что именно с этой целью — добиться удаления фильма с видеохостинга — и был подан иск.

В «Проекте» подчеркнули, что российское законодательство разрешает использовать в журналистских расследованиях короткие фрагменты из материалов других СМИ с указанием первоисточника и что издание будет отстаивать свою позицию в суде, но также отметили, что «в чеченском суде шансы стремятся к нулю». Из-за этого издание перемонтировало фильм без использования кадров телеканала «Грозный» и опубликовало на своем ютьюб-канале новую версию.

Тайны жён Кадырова proekt.media

Расследование «Проекта» вышло в апреле 2021 года. В нем говорилось, что у главы Чечни есть вторая жена, которая является владелицей нескольких квартир в Москве и особняка с бассейном в Грозном.

После выхода расследования сайт «Проекта» подвергся DDoS-атаке, а аккаунту издания в инстаграме был присвоен статус умершего пользователя. Росреестр засекретил имя второй жены Кадырова в документах о собственности на особняк в Грозном, о котором говорилось в расследовании.

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