«Проект» связал обыски у журналистов издания с выходом расследования о главе МВД

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Редакция «Проекта» выпустила заявление из-за обысков, прошедших у главного редактора издания Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.

Мы считаем эти действия попыткой цензуры и давления на наших коллег и требуем прекратить следственные действия против журналистов «Проекта».

Авторы «Проекта» связали следственные действия с тем, что 28 июня, за день до обысков, издание анонсировало выход расследования о министре внутренних дел Владимире Колокольцеве и его семье. В расследовании, опубликованном 29 июня, говорилось, что родственники Колокольцева владеют недвижимостью общей стоимостью более двух миллиардов рублей (вот пересказ этого материала).

Следователей интересует не то, как родственники людей на государственных должностях получили собственность, которая им заведомо не по карману — а то, как об этом узнали журналисты. Не то, почему имущество больших людей на госслужбе или их близких прячется от общественности — а то, почему об этом общественность все же узнала. Не то, как стоящие на страже закона люди оказались в очень неоднозначных с ним, законом, отношениях — а то, как это оказалось известно журналистам. Правоохранители хотят представить правонарушителями журналистов и на допросах задают вопросы им, а не тем, к кому есть вопросы у журналистов. Для силовиков проблема не в действиях героев журналистских расследований — сами журналисты для них и есть проблема.

Роман Баданин также считает, что обыски провели из-за публикации расследования о Колокольцеве. «Мы в „Проекте“ связываем внимание к нам, конечно же, ни с каким не с Трабером, а с историей про Владимира Колокольцева», — сказал Баданин после допроса.

29 июня следователи провели обыски у главреда «Проекта» Романа Баданина и журналистки издания Марии Жолобовой. Кроме того, они задержали заместителя главного редактора издания Михаила Рубина, когда тот пришел к дому Жолобовой.

Обыски прошли по уголовному делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера. Дело возбудили из-за сериала «Питерские», который в 2017 году вышел на телеканале «Дождь». В его первом эпизоде говорилось о Трабере и знакомстве бизнесмена с Владимиром Путиным. Авторами фильма стали Баданин и Жолобова. Рубин в создании фильма не участвовал, но, как и двое других журналистов, проходит по уголовному делу как свидетель.

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