Instagram восстановил доступ к аккаунту «Проекта». Его заблокировали после объявления издания «нежелательным» в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Instagram восстановил доступ к аккаунту издания «Проект» меньше чем через сутки после того, как о блокировке страницы сообщил главный редактор издания Роман Баданин. Внимание на это обратило издание «МБХ медиа».
Инстаграм «Проекта» заблокировали спустя два дня после того, как Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность американской компании Project Media, Inc., издателя «Проекта». Баданин говорил, что соцсеть навсегда заблокировала аккаунт, обосновав это нарушением норм сообщества.
Деятельность издателя «Проекта» объявили «нежелательной» в России 15 июля. Одновременно с этим пятерых журналистов издания, в том числе Романа Баданина, включили в список «СМИ — иностранных агентов».
16 июля «Проект» сообщил, что Project Media, Inc. находится в стадии ликвидации и «более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». «Проект» пообещал продолжить выпускать расследования.
В конце июня у нескольких журналистов «Проекта» прошли обыски по старому делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. Обыски провели в день, когда издание выпустило расследование о министре внутренних дел России Владимире Колокольцеве. Журналисты посчитали, что силовики приходили из-за этого текста.