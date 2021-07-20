Московского врача Алену Дружинину задержали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

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Врач одной из сети московских клиник Алена Дружинина стала подозреваемой по уголовному делу о торговле детьми. Об этом «Новой газете» рассказал ее адвокат Калой Ахильгов.

Накануне к Дружининой пришли с обыском. После этого врача доставили в Следственный комитет, где ее допросили сначала в качестве свидетеля, а потом — в качестве подозреваемой. Какие у следствия претензии у Дружининой, пока неизвестно, заявил Ахильгов.

Сейчас врач находится в изоляторе временного содержания. 48 часов с момента задержания — срок, который ее могут удерживать под стражей без предъявления обвинений, — истекает 21 июля.

Свидетелями по этому делу проходят два менеджера клиники, где работает Дружинина. Они общались с суррогатными матерями, отмечает «Новая газета». Их отпустили после допроса.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено в июне 2020 года, после того, как в Москве на улице Аргуновской обнаружили пятерых новорожденных детей вместе с нянями. Как сообщалось, детей родили суррогатные матери для граждан Китая.

В июне 2021 года в Москве задержали гражданина Китая Лю Цзюня — отца одного из детей, найденных в квартире на Аргуновской. Лю Цзюнь хотел забрать ребенка в Китай, но его задержали, отобрали младенца и вменили в вину покупку человека. Суд не стал арестовывать Лю Цзюня. Позднее ему вернули ребенка.

В январе 2020 года СК возбудил еще одно дело о торговле детьми после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев от суррогатных матерей, один из которых умер. По делу арестовали ряд врачей, им вменили в вину нарушение законов в области вспомогательных репродуктивных технологий.

В июне 2021 года в Госдуму внесли законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

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