В Подмосковье умер рожденный суррогатной матерью ребенок. СК возбудил дело о торговле людьми
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «торговля людьми» и «причинение смерти по неосторожности» после того, как в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК было обнаружено тело младенца, рожденного суррогатной матерью.
Умерший мальчик, рожденный в декабре 2019 года, находился в квартире вместе с еще тремя детьми от суррогатной матери под присмотром няни, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Биологические родители этих детей — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж, сказала Врадий.
По предварительным данным, заявила представитель ГСУ Следственного комитета по Московской области, причиной смерти ребенка стал синдром внезапной смерти новорожденного.
«Следствием организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которыми не был выявлен факт проживания в квартире новорожденных в возрасте трех и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение, — сказала Врадий.