В Подмосковье умер рожденный суррогатной матерью ребенок. СК возбудил дело о торговле людьми

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «торговля людьми» и «причинение смерти по неосторожности» после того, как в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК было обнаружено тело младенца, рожденного суррогатной матерью.

Умерший мальчик, рожденный в декабре 2019 года, находился в квартире вместе с еще тремя детьми от суррогатной матери под присмотром няни, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Биологические родители этих детей — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж, сказала Врадий.

По предварительным данным, заявила представитель ГСУ Следственного комитета по Московской области, причиной смерти ребенка стал синдром внезапной смерти новорожденного.