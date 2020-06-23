В московской квартире нашли пятерых новорожденных. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили пятерых новорожденных детей, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы городской прокуратуры Людмилу Нефедову.

Детей обнаружил медработник, который навещал новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома. «В квартире жилого дома по улице Аргуновской выявлено еще четверо новорожденных детей, а также две женщины, которые, с их слов, осуществляли за ними уход», — уточнила Нефедова.

По предварительным данным, самому младшему из детей всего несколько дней, самому старшему — шесть месяцев, сообщили «Интерфаксу» в Следственном комитете. Дети направлены в больницу, на вид они здоровы, заявила каналу «360» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми (статья 127.1 УК РФ). По словам источника ТАСС, новорожденные были выношены суррогатными матерями для граждан Китая. Те не успели забрать их из-за карантина по коронавирусу, пишет Mash. Вместе с новорожденными в квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.