Philippe Lopez / AFP / Scanpix / LETA

Управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью обнаружило, что три крупные московские частные клиники 50 раз предоставили услуги вспомогательных репродуктивных технологий ( ) одиноким мужчинам-иностранцам без медицинских показаний. Об этом говорится в справке ведомства, направленной в ответ на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Николая Земцова, пишет РБК. Политик подтвердил подлинность документа.

Претензии возникли к «Европейскому медицинскому центру», клинике «К+31 Петровские ворота» и Next Generation Clinic. Бывшие сотрудники двух последних упомянутых клиник, как отметил РБК, ранее стали фигурантами уголовного дела о торговле детьми, возбужденного из-за суррогатного материнства для иностранцев.

Дело возбудили в январе 2020 года после того, как в квартире в Одинцовском районе Подмосковья нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В СК утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле 11 эпизодов о рождении 14 детей для семей из Таиланда и Филиппин. По делу арестовали восемь врачей, которых подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах.

В Росздравнадзоре заявили, что все три клиники предоставляли услуги ВРТ одиноким мужчинам из других стран, хотя российские законы не предусматривают применение ВРТ у одиноких мужчин. В Next Generation Clinic, как утверждают в ведомстве, семь раз предоставляли услуги не по медицинским показаниям, в некоторых случаях иностранцы не посещали клинику. В отношении клиники и ее руководителя составили административный протокол из-за работы с грубым нарушением лицензионных требований, сказано в документе.

К двум другим клиникам у ведомства те же претензии, их также обвиняют в использовании ВРТ с участием суррогатных матерей. В Росздравнадзоре заявили, что «Европейский медицинский центр» 24 раза оказывали услуги ВРТ одиноким мужчинам, в том числе двум людям с положительным статусом ВИЧ. Клиника «К+31 Петровские ворота», по данным ведомства, оказывала услуги 19 одиноким мужчинам, причем в трех случаях врачи использовали донорскую сперму и донорские яйцеклетки, а также суррогатную мать. В этих трех случаях, как отметил РБК, от заказчиков не получили никакого биологического материала. Кроме того, в этой клинике одному мужчине оказали услугу из-за отсутствия полового партнера — как заявили юристы, это может быть показанием для ВРТ только для одинокой женщины.

Гендиректор «Европейского медицинского центра» Андрей Яновский сказал РБК, что у Росздравнадзора, по его мнению, не возникло никаких существенных замечаний к работе клиники.

Мне комментировать документы [Росздравнадзора] не верно, но закон нужно истолковывать просто — если не написано, что мужчинам нельзя [пользоваться услугами ВРТ], соответственно, [ими пользоваться] можно, как говорят юристы, но я не юрист. Это, очевидно пробел, который нужно обсуждать и устранять.

В клинике «К+31 Петровские ворота» считают, что Росздравнадзор провел проверку из-за расследования уголовного дела о торговле детьми, один из фигурантов которого работал в клинике. В учреждении утверждают, что выполнили предписание Росздравнадзора об устранении нарушений. В Next Generation Clinic отказались от комментариев.

8 декабря представитель Минздрава России, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина заявила на заседании в Общественной палате, что министерство считает разумным запретить предоставлять услуги суррогатного материнства в частных клиниках и позволить делать это только в государственных больницах. Байбарина также говорила, что считает возможным запрет рекламы суррогатного материнства.

10 декабря вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что в парламенте разработают законопроект, запрещающий передавать детей от суррогатных матерей иностранным семьям. В Минздраве РФ в сентябре говорили, что не выступают против суррогатного материнства для иностранцев. «И заказчиками, и суррогатными матерями могут выступать как россияне, так и граждане иностранного государства», — говорили в министерстве.

Александр Бакланов