ТАСС сообщил, что СК планирует арестовать геев, которые воспользовались услугами суррогатных матерей Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала это «вопиющим нарушением» прав отцов и детей

Антон Новодережкин / ТАСС / Vida Press

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина попросила генпрокурора России Игоря Краснова проверить информацию о том, что СК якобы планирует арестовать ряд одиноких мужчин гомосексуальной ориентации, ставших отцами с помощью суррогатных матерей и процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а также поместить их детей в интернаты. С письмом Пушкиной ознакомился РБК.

Угроза для таких отцов возникла потому, что закон разрешает быть донорами при ЭКО только семейным парам и одиноким женщинам, но не одиноким мужчинам — хотя по Конституции женщины и мужчины равны в правах, пояснила Пушкина. Она добавила, что в комитет Госдумы по охране здоровья был внесен законопроект, призванный регулировать проведение ЭКО, но он «лежит без движения». «Что неудивительно, учитывая влияние, которое сегодня имеет РПЦ», — отметила Пушкина.

РПЦ ведет большую работу по сохранению истории и традиций России, но в вопросах развития биотехнологий лучше прислушиваться к научному сообществу. У нас светское государство, где все решения должны приниматься в строгом соответствии с законом. Я считаю происходящее вопиющим нарушением прав не только отцов, но и детей, старшие из которых в следующем году должны пойти в школу.

В разговоре с РБК Пушкина подчеркнула, что обратилась к генпрокурору, чтобы не допустить изъятия детей. «Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — сказала депутат.

О готовящихся арестах граждан России, которые являются отцами детей от суррогатных матерей, накануне сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он пояснил, что эти мужчины по закону не могли быть донорами при ЭКО, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». Аресты планируются в рамках дела о торговле детьми от суррогатных матерей, по которому летом были арестованы несколько врачей, работавших с суррогатными матерями.

Адвокат Игорь Трунов подтвердил ТАСС информацию о планируемых арестах. По его словам, СК изъял документы из-за фигурирующих в деле компаний в области репродуктивных технологий. Позднее одиноких отцов стали вызывать на допросы и предупреждать о передаче детей в интернаты на время следствия. Трунову известно о 10 отцах, которым СК планирует предъявить обвинения в покупке детей; самих детей, по его словам, хотят признать потерпевшими. Адвокат подчеркнул, что считает намерения следствия незаконными.

Ольга Корелина