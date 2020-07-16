Лилия Панаиоти на заседании по мере пресечения в Басманном суде Москвы, 15 июля 2020 года Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

14 июля в Москве арестовали врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Это Тарас Ашитков, Юлиана Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Пресс-служба Басманного суда назвала всех четверых акушерами-гинекологами. Судя по открытым данным, Ашитков работает эмбриологом, а Иванова — репродуктологом в московской клинике NGS (по образованию она акушер-гинеколог, но выбрала более узкую специализацию). РЕН ТВ называет их супругами. Панаиоти — акушер-гинеколог, принимала роды в московском роддоме № 3, пишет «Московский комсомолец». Чернышова была курьером в неназванной клинике и привозила лекарства суррогатным матерям, сообщает «Комсомольская правда». Всех четверых обвиняют в торговле детьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия.

15 июля следствие попросило арестовать еще четверых фигурантов дела. Их зовут Роман Емашаев, Кирилл Анисимов, Татьяна Блинова и Владислав Мельников. Басманный суд Москвы уточнил, что среди них есть переводчик и директор центра по суррогатному материнству. Как пишут «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», речь идет про Владислава Мельникова, который возглавляет «Европейский центр суррогатного материнства». Телеканал «Звезда» также называл его соучредителем фирмы «Росюрконсалтинг». Она позиционирует себя как «первая юридическая компания в России, специализирующаяся на репродуктивном праве». Емашаев работает начальником юридического отдела в петербургском офисе «Росюрконсалтинга». Место работы Анисимова и Блиновой неизвестно.

Обновлено. Анисимов, Емашев и Мельников заключены под стражу, Блинову отправили под домашний арест.

Уголовное дело, о котором идет речь, возбудили после смерти в Подмосковье мальчика, которому был месяц от роду. В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Причиной смерти мальчика стал синдром внезапной детской смерти. Следствие заявило, что всех четверых детей родили суррогатные матери для иностранцев; те оформляли документы для вывоза младенцев за рубеж. Источники «Комсомольской правды» говорили, что умерший мальчик при родах получил травму, но биологические родители не собирались от него отказываться. Пока его не забрали, суррогатная мать передала ребенка на попечительство в «Росюрконсалтинг», говорил источник «Известий». Ребенка перевезли в Подмосковье, где за ним и другими детьми ухаживала няня.

Обновлено. Как пишет Baza, дети, которых нашли к квартире в Одинцовском районе, предназначались для высокопоставленных чиновников со всего мира. За рождение каждого из них иностранцы платили по 3 миллиона рублей.

Биологическим отцом умершего мальчика был гражданин Филиппин, утверждает РЕН ТВ. Родителями других детей из квартиры в Одинцовском районе тоже числились филиппинцы. По данным РЕН ТВ, «Росюрконсалтинг» занималась организационными вопросами зачатия и рождения суррогатных детей для филиппинцев, а за медицинские вопросы отвечали эмбриолог Тарас Ашитков и репродуктолог Юлиана Иванова, которые в то время работали в медцентре «Петровские ворота». Как сообщает РЕН ТВ, Ашитков проводил процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) суррогатным матерям для пар с Филиппин. Врач признал, что делал ЭКО, но утверждал, что все было официально. Как пишет «Комсомольская правда», Мельников тоже не признал вину.

По версии следствия, фигуранты дела в 2014-2020 годах платно предоставляли услуги суррогатных матерей и нарушили законы в области вспомогательных репродуктивных технологий. В чем заключались нарушения, не уточняется. В России разрешено суррогатное материнство, в том числе для иностранных граждан, в том числе на (при этом суррогатная мать не может быть донором яйцеклетки, то есть вынашивает и рожает генетически чужого ребенка). Несмотря на то, что понятие суррогатного материнства появилось в российском законодательстве еще в 1990-е годы, многие вопросы, связанные с этой процедурой, на правовом уровне до сих пор не урегулированы.

Задержанные врачи имеют хорошую репутацию в области репродуктивной медицины. У Панаиоти почти 30-летний опыт приема родов и много хвалебных отзывов в интернете. «Обвинения в торговле детьми — просто какой-то бред», — заявила «Московскому комсомольцу» дочь врача. Ашитков и Иванова входят в российскую, европейскую и американскую ассоциации репродуктивной медицины, оба были научными сотрудниками Техасского университета. РЕН ТВ пишет, что про Ашиткова говорят как про последний шанс для бесплодных семей, к нему едут пары со всех уголков России и из других стран. Роман Шафеи, ведущий сотрудник кафедры эмбриологии МГУ имени Ломоносова и знакомый Ашиткова, назвал дело о торговле детьми «охотой на ведьм». «Все профессиональное сообщество стоит на ушах», — заявил Шафеи каналу «360».

Ольга Корелина