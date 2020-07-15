СК попросил московский суд арестовать четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Агентство называет имена врачей: Валентина Чернышова, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Лилия Панаиоти.

ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу Басманного суда пишут, что все четверо — акушеры-гинекологи. Судя по открытым данным, акушером-гинекологом является только Панаиоти, Иванова — репродуктолог, Ашитков — эмбриолог. Чернышова, предположительно, работает кардиологом, пишет РИА Новости.

Врачей обвиняют в в торговле детьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия.

Басманный суд не раскрыл фабулу дела медиков. Baza пишет, что они задержаны по делу о торговле детьми, возбужденному в январе 2020 года после того, как в квартире в Одинцовском районе Подмосковья нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Как утверждало следствие, детей родили суррогатные матери для иностранных граждан.

В июне пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями, обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы. Самому младшему из детей всего несколько дней, самому старшему — шесть месяцев. Сообщалось, что младенцы были выношены суррогатными матерями для граждан Китая.