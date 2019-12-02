«Когда стюардесса приносит вам в самолете кофе, это тоже взятие в аренду женского тела» Дмитрий Киселев поспорил с РПЦ о суррогатном материнстве. Максимально коротко

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко, скрепившие свои семейные узы в церкви, решили завести ребенка с помощью суррогатной матери. Это разрешено законом, но возникает мировоззренческий конфликт. Русская православная церковь считает это противоестественным и недопустимым и разрешает крестить таких детей только после покаяния родителей. Россия занимает второе место после США по числу детей, рожденных от суррогатных матерей. Их счет идет уже на десятки тысяч в год. Мир расколот, где-то суррогатное материнство разрешено, где-то его называют взятием в аренду женского тела. Как по мне, когда стюардесса приносит вам в самолете кофе, это то же самое. Так можно сказать про любую физическую работу. Это все наносное, чушь. Мы слышим аргументы РПЦ о том, что суррогатное материнство разрушает духовную близость между матерью и ребенком. Но эта позиция излишне материалистична, поскольку считает первичной телесную связь эмбриона с вынашивающей его женщиной, а не мечту и молитвы генетических родителей. В чем тогда пастырская роль церкви? Сам Создатель прямо благословил людей словами «Плодитесь и размножайтесь», причем ни о каких ограничениях технологии размножения речь не шла. РПЦ благословляет обращение к врачам за помощью в чадородии, но раз терапевтические и хирургические методы столь изменились, то, может, и оценки этих методов стоит пересмотреть.

Полностью сюжет смотрите в программе «Вести недели».