В Москве задержали гражданина Китая по делу о торговле людьми. После 15 часов допроса у него отобрали сына, рожденного от суррогатной матери

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Сотрудники Следственного комитета в Москве 15 часов удерживали на допросе гражданина Китая Лю Цзюня по уголовному делу о торговле людьми. Вместе с ним все это время был его годовалый сын, рожденный от суррогатной матери, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Михаила Бакланова. После следственных действий китайца задержали, а его ребенка отняли и увезли в больницу.

Уголовное дело о торговле людьми возбудили в июне 2020 года, когда в квартире на улице Аргуновской на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро новорожденных детей, выношенных суррогатными матерями для граждан Китая. Одним из этих детей был сын Лю Цзюня. Новорожденных изъяли и поместили в детдом. Впоследствии трех детей вернули гражданам Китая на основании судебных решений и генетической экспертизы, подтвердившей родство.

Как рассказал Бакланов, у Лю Цзюня есть решение Бабушкинского суда Москвы о передаче ребенка родителям. На мальчика оформлен паспорт гражданина Китая. Отец с ребенком проживал в гостинице «Ханой» в ожидании вылета из России. Однако в ночь на 25 июня к нему пришли следователи и отобрали документы и телефоны, а затем утром увезли на допрос.

«Мужчину шантажировали: пытались заставить его подписать заявление, чтобы он опять отдал сына в дом малютки, и тогда якобы они его не будут задерживать. То есть они хотят взять в заложники ребенка на период проведения расследования по уголовному делу, чтобы ребенок был вещдоком», — сообщил адвокат Лю Цзюня. Иностранец отказался подписывать заявление о передаче ребенка под надзор государства, после чего его перевели из свидетеля в подозреваемого по уголовному делу и задержали, а ребенка отобрали.

28 июня Пресненский суд выберет Лю Цзюню меру пресечения. Сейчас ему вменяется покупка человека, «находящегося в беспомощном состоянии» (пункт «з» части 2 статьи 127.1 УК).

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что направила обращение в СК и Генпрокуратуру по поводу дела о суррогатном материнстве. «Судя по всему, это выдуманная история, мы все прекрасно знаем, как она началась летом, а когда обнаружили квартиру с детьми, оказалось, что это китайские дети. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат своим родителям, гражданам Китая, просто они появились на свет благодаря технологии суррогатного материнства, которое у нас официально разрешено. Такое ощущение, что кто-то решил полностью уничтожить эту репродуктивную технологию. Эти технологии важны, они у нас не запрещены законом», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В начале июня в Госдуму был внесен законопроект о запрете иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. В пояснительной записке к нему говорится, что он направлен на защиту детей.

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