В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России

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В Госдуму внесли законопроект, который запрещает иностранным гражданам пользоваться услугой суррогатного материнства в России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Один из потенциальных родителей (или оба потенциальных родителя), состоящие в браке между собой, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям… должны быть гражданами Российской Федерации.

Также в законопроекте сказано, что дети, которые родились или вынашивались на территории России суррогатными матерями для иностранцев до вступления в силу запрета, приобретают российское гражданство по праву рождения.

Среди авторов законопроекта — вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он направлен на защиту детей.

«Данный запрет [суррогатного материнства для иностранцев] — вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства», — цитирует РИА Новости слова Пискарева.

В январе 2020 года СК возбудил уголовное дело о торговле детьми после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых умер. В СК утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле 11 эпизодов о рождении 14 детей для семей из Таиланда и Филиппин. По делу арестовали восемь врачей; их подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий.

В июле 2020 года стало известно, что из-за пандемии коронавируса и закрытых границ иностранцы, которые воспользовались услугами суррогатного материнства в России, не могут вывезти из страны около тысячи младенцев.

В декабре 2020-го вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что в парламенте разработают законопроект, запрещающий передавать детей от суррогатных матерей иностранным семьям. При этом в Минздраве отмечали, что не имеют ничего против суррогатного материнства для иностранцев.

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