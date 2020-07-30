Из-за пандемии иностранцы не могут забрать из России тысячу детей от суррогатных матерей

Около тысячи младенцев от суррогатных матерей не могут покинуть Россию из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. Такую оценку дала в разговоре с The Guardian зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора.

Сотрудник неназванной петербургской компании, которая предоставляет услуги суррогатного материнства, оценил число детей от суррогатных матерей, которых родители-иностранцы не могут вывезти из России, как минимум в 600.

«Это острая проблема. Эти дети растут. Им нужны их родители», — заявила Киркора.

Среди иностранных пар, которые не могут забрать детей из России, около 180 семей из Китая, а также есть семьи из Сингапура, Франции, Филиппин, Аргентины, Австралии, сказала Киркора.

The Guardian получил доступ к группе в китайском мессенджере WeChat, где родители выложили видеозаписи, в которых просят власти России выдать им визы, чтобы они могли забрать детей из России (пока за детьми ухаживают няни). Киркора считает, что такие визы можно выдавать на основании генетических тестов, однако организация такой процедуры потребует времени.

В середине июля в Москве арестовали нескольких представителей компаний, предоставляющих услуги суррогатного материнства, а также нескольких врачей, которые вели беременности суррогатных матерей. Против них возбуждено дело о торговле детьми.

Позднее Ирина Киркора заявила, что родители-иностранцы обратились в СПЧ с просьбой помочь найти детей, рожденных от суррогатных матерей, которых забрали органы опеки из-за возбужденного дела о торговле людьми.