Суд в Москве отказался арестовывать гражданина Китая по делу о рождении детей, выношенных суррогатными матерями. Ранее у него забрали сына

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Пресненский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следователя, просившего отправить под стражу гражданина Китая Лю Цзюня, задержанного как подозреваемого по уголовному делу о торговле людьми. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Лю Цзюня задержали в ночь на 25 июня по уголовному делу, которое возбудили после того, как в июне 2020 года в Москве обнаружили пятерых новорожденных детей, выношенных суррогатными матерями для граждан Китая (один из младенцев умер). Найденных детей, в том числе ребенка Лю Цзюня, передали в детский дом, после чего троих детей по решению суда вернули гражданам Китая.

Следователи 15 часов допрашивали Лю Цзюня, во время допроса задержанный держал на руках своего ребенка. Адвокат гражданина КНР Михаил Бакланов рассказал, что по решению Бабушкинского районного суда Москвы российские власти должны передать ребенка родителям. При этом следователи уговаривали Лю Цзюня передать ребенка под надзор государства, а после отказа китайца задержали, а его ребенка отняли и увезли в больницу.

В июне группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым внесла на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает иностранным гражданам пользоваться услугой суррогатного материнства в России.

В июле 2020 года в Совете по правам человека при президенте РФ сообщили, что из-за пандемии коронавируса и закрытых границ иностранцы, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, не могут вывезти из России около тысячи младенцев.

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