Минпромторг запустил сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство промышленности и торговли запустило сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сервис позволяет предприятиям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, а также сотрудников, готовых к вакцинации и уже переболевших COVID-19.

Сервис действует в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Оповещения о необходимости предоставить данные для него получили более 10 тысяч предприятий.

Источник «Медузы» на одном из предприятий, получивших рассылку Минпромторга, заявил, что предоставление данных для сервиса пока добровольное. «Никаких санкций за незаполнение нет, предприятие может предоставить данные, а может и нет», — сказал он.

16 июня, власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и еще ряда сфер. Такую же меру затем приняли еще более 10 регионов России.

Власти Москвы заявили, что закон позволяет отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от обязательной вакцинации. Жителей Новгородской области пообещали не пускать на работу без прививки. В Подмосковье госслужащим, которые не прошли обязательную вакцинацию или переболели ковидом больше полугода назад, заблокировали вход в здание правительства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала поражение в правах тех людей, которые не прошли вакцинацию, «нечестной игрой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация людей без иммунитета к коронавирусу «неминуемо наступит», поскольку они «не смогут работать на всех участках».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег