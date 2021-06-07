Навальный отказался от двух исков к администрации ИК-2 в Покрове. Потому что ему выдали Коран и Библию, а статьи из его газет больше не вырезают

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Оппозиционер Алексей Навальный отказался от двух исков к администрации ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание. Речь идет об исках, связанных с вырезкой статей из газет, которые получал политик, и с отказом в выдаче ему книг. Об этом сообщает «Дождь».

«У нас был инцидент, когда кто-то вырезал статьи из газет. Мы считали, что это администрация, она говорит, что не вырезала. Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет. По сути, мы всего добились, я отказываюсь от иска», — пояснил Навальный отказ от иска о цензуре газет.

Объясняя отказ от иска о невыдаче книг, политик заявил, что «книги дают, и мы упорядочили практику». «Вопрос получения книг важный, он занял несколько месяцев. Но сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система налажена», — цитирует слова Навального «Дождь».

Петушинский районный суд Владимирской области, который рассматривал претензии Навального, согласился прекратить производство по обоим искам.

В апреле защита Навального подала три иска к администрации ИК-2 в Покрове. Один касался вырезки статей из полученных политиком номеров «Коммерсанта» и «Новой газеты» (из «Новой газеты» вырезали колонку «В защиту ненавистников Навального»); второй — отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана; третий — постановки Навального на учет как склонного к побегу. На прошлой неделе Петушинский суд отказался признать постановку на учет незаконной.

В конце апреля Навальный подал еще один иск, связанный с его постановкой на учет как склонного к побегу. Ответчиком по иску стала не ИК-2 в Покрове, а московский СИЗО «Матросская тишина», где политик находился перед отправкой в Покров. Именно во время пребывания в СИЗО Навального поставили на учет как склонного к побегу.

В середине мая Навальный подал в суд на колонию № 3 во Владимире, в больницу которой он был госпитализирован после того, как в конце марта объявил голодовку в покровской колонии. Поводом для иска стало то, что администрация колонии во Владимире не разрешила адвокатам политика брать на встречи с ним ноутбуки и телефоны.

7 июня во время заседания Петушинского суда защита Навального заявила, что он вернулся из больницы во владимирской колонии назад в покровскую ИК-2.

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