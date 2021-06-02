Суд отказался признать незаконной постановку Навального на учет как склонного к побегу

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Петушинский суд во Владимирской области оставил без удовлетворения иск политика Алексея Навального к колонии № 2 в Покрове.

В иске Навальный требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу.

При рассмотрении иска Навальный заявлял, что из-за постановки на учет сотрудник колонии по ночам каждый час встает у его кровати и снимает его на видео — по словам политика, из-за этого он просыпается. Навальный в суде говорил, что нет «ни одной причины», по которой его поставили на профучет и отмечал, что такие условия нарушают его право на непрерывный сон, который гарантируется заключенным.

Представитель колонии в суде заявляла, что Навального поставили на учет автоматически — так как еще в СИЗО «Матросская тишина» его характеризовали как склонного к побегу. Она отмечала, что никто из других заключенных на нарушения сна не жаловался.

Всего Навальный подал три иска к руководству ИК-2. В двух других он жаловался на то, что ему отказываются выдавать книги и что из газет, которые ему передают, вырезают некоторые материалы.

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